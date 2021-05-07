Поведение президента Украины Владимира Зеленского влияет на то, получит ли страна новый транш от США и Европы, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского влияет на то, получит ли страна новый транш от США и Европы, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, украинский лидер зависит от националистов и финансовой помощи Запада. Что касается националистов — они ненавидят Россию и представляют собой серьезную силу, которую боится Зеленский, сказал Пасечник. Другим фактором зависимости Незалежной от Запада является финансовая помощь.

Если Зеленский будет демонстрировать послушание Соединенным Штатам, то его страна получит очередной транш для того, чтобы просуществовать еще какой-то период времени, объяснил глава ЛНР.