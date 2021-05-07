Дебаты о необходимости финансирования спорта пройдут в ток-шоу ФАН "Слово против слова"

На площадке медиацентра "Патриот" в рамках шоу "Слово против слова" состоятся новые дебаты. Участники мероприятия обсудят необходимость финансирования профессионального спорта.

На площадке медиацентра "Патриот" в рамках шоу "Слово против слова" состоятся новые дебаты. Участники мероприятия обсудят необходимость финансирования профессионального спорта.

Трансляция эфира состоится сегодня, 7 мая, в 15:00. В студии программы участники затронут вопрос о многомиллионных гонорарах спортсменов, а также необходимость финансирования государством спортивных клубов.

Кроме этого, в рамках дебатов будет поднят вопрос о том, обязаны ли российские спортсмены поддерживать отечественных производителей и отказаться от иностранного инвентаря. На эти и другие вопросы ответят эксперты в медиацентре "Патриот", передает ФАН.

В качестве спикеров выступят председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Госдумы по образованию и науке Петр Казанский и журналист Игорь Петрашевич.