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11:30   7 Мая 2021
Общество

Дебаты о необходимости финансирования спорта пройдут в ток-шоу ФАН "Слово против слова"

Дебаты о необходимости финансирования спорта пройдут в ток-шоу ФАН "Слово против слова"

На площадке медиацентра "Патриот" в рамках шоу "Слово против слова" состоятся новые дебаты. Участники мероприятия обсудят необходимость финансирования профессионального спорта.

Трансляция эфира состоится сегодня, 7 мая, в 15:00. В студии программы участники затронут вопрос о многомиллионных гонорарах спортсменов, а также необходимость финансирования государством спортивных клубов.

Кроме этого, в рамках дебатов будет поднят вопрос о том, обязаны ли российские спортсмены поддерживать отечественных производителей и отказаться от иностранного инвентаря. На эти и другие вопросы ответят эксперты в медиацентре "Патриот", передает ФАН.

В качестве спикеров выступят председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Госдумы по образованию и науке Петр Казанский и журналист Игорь Петрашевич.

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