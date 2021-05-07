Принц Уильям с женой стали транслировать свою жизнь на YouTube

Внук Елизаветы II принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон заявили в своем официальном микроблоге в Twitter о запуске YouTube-канала.

Внук Елизаветы II принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон заявили в своем официальном микроблоге в Twitter о запуске YouTube-канала.

Они опубликовали видеоролик и рассказали в нем о расширении соцсетей, страницы в которых активно ведут, и призвали поклонников подписываться на них. Теперь трансляций из жизни кумиров британцев стоит ожидать еще больше. В первом 25-секундном ролике королевская чета показала фрагменты с разных мероприятий, которые им удалось посетить за последнее время.