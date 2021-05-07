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11:05   7 Мая 2021
Общество

Принц Уильям с женой стали транслировать свою жизнь на YouTube

Принц Уильям с женой стали транслировать свою жизнь на YouTube

Внук Елизаветы II принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон заявили в своем официальном микроблоге в Twitter о запуске YouTube-канала.

Они опубликовали видеоролик и рассказали в нем о расширении соцсетей, страницы в которых активно ведут, и призвали поклонников подписываться на них. Теперь трансляций из жизни кумиров британцев стоит ожидать еще больше. В первом 25-секундном ролике королевская чета показала фрагменты с разных мероприятий, которые им удалось посетить за последнее время.

"Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают", — пошутил принц Уильям, обращаясь к жене.

Герцоги Кембриджские часто сами ведут свои страницы в соцсетях. Недавно Кейт Миддлтон опубликовала нежное семейное видео и поблагодарила подписчиков и фанатов британской королевской семьи за поздравления с 10-летним юбилеем их брака.

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#кейт миддлтон #принц уильям #герцоги кембриджские

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