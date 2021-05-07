Принц Уильям с женой стали транслировать свою жизнь на YouTube
Внук Елизаветы II принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон заявили в своем официальном микроблоге в Twitter о запуске YouTube-канала.
Они опубликовали видеоролик и рассказали в нем о расширении соцсетей, страницы в которых активно ведут, и призвали поклонников подписываться на них. Теперь трансляций из жизни кумиров британцев стоит ожидать еще больше. В первом 25-секундном ролике королевская чета показала фрагменты с разных мероприятий, которые им удалось посетить за последнее время.
"Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают", — пошутил принц Уильям, обращаясь к жене.
We’re now on @YouTube! Subscribe: https://t.co/nRQZXPRtuT pic.twitter.com/1rHJK8dhRy— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 5, 2021
Герцоги Кембриджские часто сами ведут свои страницы в соцсетях. Недавно Кейт Миддлтон опубликовала нежное семейное видео и поблагодарила подписчиков и фанатов британской королевской семьи за поздравления с 10-летним юбилеем их брака.