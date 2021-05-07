Россияне считают низкими зарплаты врачей и преподавателей

Опрос указал на отношение россиян к размерам зарплаты некоторых профессий. По мнению жителей России, учителя, шахтеры и врачи должны зарабатывать больше.

Опрос указал на отношение россиян к размерам зарплаты некоторых профессий. По мнению жителей России, учителя, шахтеры и врачи должны зарабатывать больше.

Врачи, ученые и преподаватели получают низкую заработную плату. Такое мнение россияне выразили в опросе, проведенном специалистами сервиса "Работа.ру".

Согласно данным исследования, 64% респондентов не считают зарплату учителей достаточной. По мнению россиян, они должны получать около 120 тысяч в месяц. Такого же мнения по отношению к врачам придерживаются 58% опрошенных. Медицинские специалисты должны получать 122 тысячи рублей в месяц, считают они.

Больше должны зарабатывать ученые и шахтеры. По мнению участников опроса, ученым нужно платить 130 тысяч рублей, а шахтерам — 134 тысячи рублей.