Шаповалов назвал "лицемерным" заявление Чехии о примирении с Россией

Заявление чешского премьер-министра Андрея Бабиша о двусторонних отношениях с Россией является лицемерным, заявил политолог Владимир Шаповалов.

Заявление чешского премьер-министра Андрея Бабиша о двусторонних отношениях с Россией является лицемерным, заявил политолог Владимир Шаповалов.

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, многие граждане Чехии, хорошо относящиеся к России, являются избирателями. По мнению эксперта, чешские политики должны это понимать.

"Это заявление можно оценить как лицемерное", — объяснил Шаповалов.

Политолог считает, что Бабиш сделал такое заявление на фоне "лицемерного желания продемонстрировать своим гражданам стремление к нормализации отношений с Россией".