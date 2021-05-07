Правительство скорректировало порядок биржевых торгов топливом в РФ

Российское правительство внесло коррективы в порядок биржевых торгов топливом, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Российское правительство внесло коррективы в порядок биржевых торгов топливом, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Предполагается, что эта мера позволит избежать резких скачков цен на бензин и дизельное топливо в России. Нефтяные компании обяжут отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС смогут приобрести его по рыночной цене.

В правительстве считают, что такой подход снизит риски образования монополии. Поставщики топлива смогут планировать объемы реализации на каждом пункте поставки на месяц вперед. Таким образом, на заправочных станциях удастся избежать увеличения цен.