Пресс-служба "ЕР" сообщила о ходе регистрации выборщиков для участия в праймериз

Более трех миллионов человек зарегистрировались в качестве выборщиков для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.

Более трех миллионов человек зарегистрировались в качестве выборщиков для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.

Как уточнила пресс-служба "ЕР", на предварительное голосование зарегистрировались уже более трех миллионов россиян, что составляет почти три процента от общего количества избирателей в стране. Регистрация выборщиков началась 19 апреля и закончится 28 мая.

По данным партии на 6 мая, в качестве выборщиков намерены участвовать более 183 тысяч жителей Московской области. Лидерами регистрации стали Центральный федеральный округ — больше 900 тысяч человек и Приволжский — почти 700 тысяч.