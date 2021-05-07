В Sohu рассказали о ловушке России для кораблей НАТО в Азовском море

Боевые корабли НАТО рискуют оказаться в ловушке у России, если начнут совершать маневры в Азовском море. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Боевые корабли НАТО рискуют оказаться в ловушке у России, если начнут совершать маневры в Азовском море. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Отношения между Киевом и Москвой обостряются. Украина хочет создать для России проблемы в Азовском море, которые имеет для Кремля стратегическое значение. Контроль над акваторией еще больше сконцентрировался в руках РФ после вхождения Крыма в ее состав.

Украина намерена создать на Азове, который в Китае назвали «задним двором Москвы», полноценную военно-морскую базу НАТО. В частности, это предусматривает там дислокацию боевых кораблей альянса. На первый взгляд инициатива действительно может стать проблемой. Однако при детальном рассмотрении ситуации становится очевидно, что именно для НАТО это обернется полным фиаско, убеждены аналитики.

Россия может организовать западню для кораблей НАТО, если Украина попытается осуществить их проход в Азовское море

«Если военные корабли НАТО захотят войти в Азовское море, то, очевидно, это должно быть одобрено российской стороной», — говорится в матриеале.

Войти туда можно лишь через Керченский пролив, который находится под контролем России. Флоту НАТО могут разрешить пройти через пролив, но в случае ухудшения отношений с Западом Кремль может закрыть пролив, заперев военных альянса в акватории.