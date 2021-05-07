НАТО присоединилась к антироссийским выпадам Болгарии

Члены НАТО в четверг выслушали доклад Болгарии с ситуацией вокруг выпадов против России и выразили полную поддержку Софии. Об этом сообщила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.

Члены НАТО в четверг выслушали доклад Болгарии с ситуацией вокруг выпадов против России и выразили полную поддержку Софии. Об этом сообщила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.

Официальный представитель НАТО подтвердила, что организация выразила солидарность с болгарской стороной, которая заявила о якобы незаконных действиях россиян в стране. Союзники в Альянсе выразили озабоченность в связи с "дестабилизирующим поведением России", уточнила Лунгеску.

"Заявили о полной поддержке и солидарности с Болгарией", — написала она в Twiter.

Болгарские СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщили, что шестеро россиян "подозреваются в причастности" к взрывам на складах с оружием. София объявила о высылке дипломатов РФ. Москва применила ответные меры.