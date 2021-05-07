10:18 7 Мая 2021Политика
Центр Владивостока украсили к 9 Мая флагами "ВМС Японии"
Флаги, напоминавшие знамена ВМС Японии, на центральной площади Владивостока заменят по просьбе жителей.
Флаги, напоминавшие знамена ВМС Японии, на центральной площади Владивостока заменят по просьбе жителей.
Владивосток украсили в преддверии празднования 9 Мая. На столбах на центральной площади разместили флаги. Фото знамен с изображением Ордена Отечественной войны на фоне расходящихся красно-белых лучей опубликовал в Facebook один из жителей города. Пользователи социальной сети прокомментировали публикацию и отметили, что этот рисунок больше напоминает флаг ВМС Японии.
На эту ситуацию отреагировали в городской администрации. Там сообщили, что подрядчик неправильно понял условия, которые были указаны "в каталоге оформления улиц". Флаги пообещали заменить.