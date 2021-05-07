Подорожание продуктов в мире станет темой эфира Медиагруппы "Патриот"

Глобальный рост цен на продовольствие станет центральной темой обсуждения среди экспертов в эфире МГ "Патриот".

Глобальный рост цен на продовольствие станет центральной темой обсуждения среди экспертов в эфире МГ "Патриот".

Пресс-конференция на тему: "Почему дорожает еда" будет проведена 7 мая, в 16:30 по московскому времени в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". Об этом пишет ФАН.

Сейчас в мире наблюдается рост цен на продовольственную продукцию. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), текущие цены находятся на максимальном уровне за последние шесть лет. Индекс продовольственных цен взлетел на 30,8%. Предполагается, что на динамику повлияло повышение стоимости растительного масла, мяса, "молочки", а также зерновой продукции.

Мировая тенденция коснулась России — в прошлом году в стране подорожали сахар и подсолнечное масло.

Специалисты постараются ответить на вопросы, почему начался рост цен на продукты и какие масштабы он примет в дальнейшем. Прямой эфир конференции пройдет здесь.