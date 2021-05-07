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10:15   7 Мая 2021
Происшествия

Участницу группы Pussy Riot доставили в отдел полиции

Участницу группы Pussy Riot доставили в отдел полиции

Сотрудники полиции задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину в Москве.

Девушка рассказала о своем задержании в социальных сетях. Вечером она ехала со съемок фильма, когда сотрудники полиции ее задержали.

По словам адвоката Мансура Гильманова, пока нет информации по части обвинения клиентки. Из предварительных данных следует, что Вероника Никульшина в настоящее время находится в патрульном автомобиле.

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