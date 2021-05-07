Политики и журналисты в медиацентре "Патриот" обсудят апартеид в Европе

Гости пресс-конференции, которая пройдет в режиме онлайн, обсудят проблемы русофобии и апартеида в странах Европейского союза.

Гости пресс-конференции, которая пройдет в режиме онлайн, обсудят проблемы русофобии и апартеида в странах Европейского союза.

Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут пресс-конференцию на тему "Русофобия и апартеид в Европе — кто начал и кто поддерживает". Она пройдет в пресс-центре "Патриот" в 11:00.

Ежегодно в Европейский суд по правам человека подается около 300 жалоб на нарушение права на частную жизнь, а также несправедливый суд. Однако Евросоюз упорно делает вид, что подобных проблем не существует.

В качестве экспертов выступят президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков и русский политический деятель в Латвии Александр Гапоненко. К участию в пресс-конференции приглашаются представители всех средств массовой информации, вне зависимости от политических пристрастий.