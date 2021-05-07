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10:00   7 Мая 2021
Общество

Минздрав РФ включил две вакцины в новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав РФ включил две вакцины в новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Две российские вакцины "КовиВак" и "Спутник Лайт" включили в новую версию Временных рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Ведомство обновило перечень рекомендаций, который подготовили ведущие отечественные специалисты с учетом накопленных научных данных и клинической практики. Изменения и уточнения внесли в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению заболевания.

Кроме того, из обновленной версии рекомендаций исключили гидроксихлорохин, который считался возможным к назначению препаратом для лечения пациентов.

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#минздрав #вакцина #коронавирус

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