10:00 7 Мая 2021Общество
Минздрав РФ включил две вакцины в новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Две российские вакцины "КовиВак" и "Спутник Лайт" включили в новую версию Временных рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
Две российские вакцины "КовиВак" и "Спутник Лайт" включили в новую версию Временных рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
Ведомство обновило перечень рекомендаций, который подготовили ведущие отечественные специалисты с учетом накопленных научных данных и клинической практики. Изменения и уточнения внесли в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению заболевания.
Кроме того, из обновленной версии рекомендаций исключили гидроксихлорохин, который считался возможным к назначению препаратом для лечения пациентов.