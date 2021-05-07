Политолог Бортник увидел изменение отношения США к Украине

Директор УИАМП Руслан Бортник прокомментировал рабочую поездку главы Государственного департамента США Энтони Блинкена в Киев.

Директор УИАМП Руслан Бортник прокомментировал рабочую поездку главы Государственного департамента США Энтони Блинкена в Киев.

По его словам, ключевой момент заключается в окончании эпохи безразличия к Украине, который начался с приходом к власти бывшего президента США Дональда Трампа. Политолог также отметил, что Блинкен направил ряд сигналов для украинского руководства.

Все они были привычными. Это борьба с олигархами, реформы, контроль над государственными компаниями. Кроме того, госсекретарь дал ясно понять Кремлю, что США намерены продолжать противостояние с Россией на Украине. Это отражается в поддержке Белым домом Православной церкви Украины, подытожил эксперт.