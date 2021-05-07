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9:55   7 Мая 2021
Политика

Россия и Путин "присутствовали" на переговорах Блинкена с Украиной

Россия и Путин "присутствовали" на переговорах Блинкена с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский на переговорах так или иначе упоминали Россию или ее лидера Владимира Путина.

Присутствие "третьего" ощущалось на встрече американской делегации с украинским руководством. Знакомство новой администрации Соединенных Штатов с Киевом должно затрагивать двусторонние отношения, но не в этом случае, пишет "Украина.ру". С кем бы не общался госсекретарь, в разговорах всегда незримо присутствовали Россия и ее президент.

Зеленский говорил на родном языке, но уточнил у корреспондента BBC на английском, понимает ли она его речь. Женщина ответила, что у нее русский перевод. Глава Украины иронично добавил "они везде".

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#сша #путин #украина #Блинкен

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