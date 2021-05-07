Блинкен не помог: Кедми объяснил, как Украина закрыла себе вход в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Владимиром Зеленским, но уклончиво ответил на вопрос о будущем Украины в НАТО.

Разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с Владимиром Зеленским во время визита в Киев 6 мая оказался весьма предсказуемым, но самое интересное — желанное вступление Украины в НАТО, — с президентом страны не обсуждалось. Белый дом мягко намекнул руководству Украины, что членство в Альянсе так и останется не более чем туманной перспективой.

Встреча прошла по известному сценарию: украинский лидер благодарил США за давление на Россию и «остановку вероятной эскалации со стороны РФ», Блинкен в очередной раз заверил в поддержке Штатами «суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», предупредив о возможной «внутренней и внешней российской агрессии».

«Внешняя [угроза — прим.ред.] — от России… Есть еще и угроза изнутри — это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. И эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа», — говорил Блинкен.

Вездесущность российской угрозы позабавила даже Зеленского. Во время встречи с Блинкеном он уточнил у журналистки BBC, слышит ли она его: та ответила, что все в порядке и ей в наушниках слышен русский перевод англоязычного диалога политиков. Президент Украины усмехнулся: «Русский перевод? Они здесь, они везде».

Даже консенсус в поиске внешнего врага так и не спровоцировал предметного обсуждения сторонами вступления Украины в НАТО. При этом инициативы у Киева только прибавилось: украинский МИД просит Штаты воспринимать Украину как «восточную границу демократии» и на этом основании включить ее в состав Альянса или хотя бы помочь в получении пошаговой дорожной карты вступления в военный блок.

«Один важный момент, который всем нам надо иметь в виду, заключается в том, что Украина и США — это две крупные демократии. Ну, Соединенные Штаты, конечно, покрупнее немного… Но мы являемся крупной демократией в этой части света, и мы определенно готовы сотрудничать с вами в том, что касается продвижения демократических ценностей и прав человека здесь, в этом регионе, где они часто сталкиваются с трудностями», — сказал Кулеба на встрече с Блинкеном.

Дорогое удовольствие

О перспективах Украины в НАТО Блинкен предусмотрительно говорил не с украинскими политиками, а с журналистами. Госсекретарь США намекнул: страну в организации вроде бы и ждут, но свои обязанности для вступления в Альянс она не выполняет.

«Я хочу четко отметить: двери НАТО открыты для Украины. НАТО вновь напомнило о своих обязательствах. То, что мы видим сейчас — Украина все ближе сотрудничает с натовскими программами и самое главное — проводит необходимые реформы и инвестиции. Каждая страна, которая надеется вступить в НАТО, должна понимать, что она обязана соответствовать требуемым стандартам и быть готовой увеличить потенциал Альянса», — заявил Блинкен в интервью ICTV 6 мая.

Аналогичное подчеркнул и официальный Вашингтон в тот же день. Буквально слово в слово за Блинкеном повторила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер: двери НАТО открыты для тех, кто выполняет обязательства для вступления и вносит вклад в усиление евроатлантической безопасности. Не понять намек сложно: пока Украину от тех самых дверей НАТО отделяют невыполненные обязательства. Но какие?

Инвестиции Штатов в военную инфраструктуру Украины (а именно, ее логично модернизировать, чтобы Киев «увеличил потенциал» НАТО) пусть и не критично, но все же бьют по американскому бюджету. С 2014 года Вашингтон потратил на Украину 4,6 миллиарда долларов, причем львиная доля средств, если не все, пошли на военные цели и поставки оружия, отмечал сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков.

Но и этого недостаточно: судя по американской риторике, в ближайшие годы Украина будет довольствоваться статусом партнера НАТО с расширенными возможностями, не более.

Простая причина

Парадоксальная причина, по которой Украина еще не является членом НАТО, ни в Киеве, ни в Вашингтоне до сих пор не озвучена. Украинское руководство в стремлении к Альянсу препятствует себе же собственными заявлениями о «войне с Россией». А ведь в конституции НАТО этот вопрос прописан четко, отмечает израильский политолог, бывший шеф спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Наше представление об общем развитии и грамотности чиновников на Западе преувеличено. Первый факт: не может государство, которое находится в территориальном конфликте с другим государством, быть принятым в НАТО. Это конституция НАТО. И если госсекретарь США этого не знает, то, как говорили в городе, в котором родились его предки [прадед Блинкена уроженец украинского Переяслава, — прим.ред.] — «так оно и выглядит». А если Блинкен этого не понимает, то это еще хуже», — посетовал Кедми корреспонденту «Политики Сегодня».

Американское руководство, поддерживая риторику Киева о «войне с Россией», демонстрируют грубое непонимание того, что такое НАТО и в каком состоянии находится Украина. Либо намеренно играет на публику, предполагает Кедми.

«На американскую публику это [обещание о членстве Украины в НАТО, — прим.ред.] действует, на то бесстыдство и позор, которое называется руководством Украины, это тоже действует. Ну может журналисты, которые недалеко ушли по своему умственному развитию, тоже будут бить в ладоши. Но относиться к этому серьезно, как говорится, унижение для интеллигенции», — заключил политолог.

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