Космические спутники OneWeb успешно доставили на космодром Восточный

Специалисты космодрома Восточный успешно доставили 36 космических спутников OneWeb в аэропорт Игнатьево в Благовещенске. Об этом сообщили представители Роскосмоса.

Специалисты космодрома Восточный успешно доставили 36 космических спутников OneWeb в аэропорт Игнатьево в Благовещенске. Об этом сообщили представители Роскосмоса.

В корпорации подчеркнули, что 7 мая началась подготовка космических аппаратов к запланированному запуску. На орбиту спутники отправятся с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

"36 космических аппаратов компании OneWeb прибыли в аэропорт Игнатьево на самолете Ан-124-100. Специалисты доставили груз на космодром", — сообщает Роскосмос.

На данный момент на околоземной орбите находится 182 космических спутника британской компании OneWeb. Кроме этого, планируется запуск еще сотен других. Низкоорбитальные аппараты предназначены для обеспечения Земли высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.