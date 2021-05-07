Медиагруппа "Патриот" обсудит стоимость и последствия юридической войны против РФ

ФБА "Экономика сегодня" и Медиагруппа "Патриот" проведут пресс-конференцию, на которой рассмотрят вопросы стоимости и последствий юридической войны против России.

ФБА "Экономика сегодня" и Медиагруппа "Патриот" проведут пресс-конференцию, на которой рассмотрят вопросы стоимости и последствий юридической войны против России.

Давление на Москву в международных судах обострилось с 2014 года. Было вынесено несколько спорных решений. Самым известным является дело между "Газпромом" и "Нафтогазом", которое рассматривали в Стокгольме. Оно касалось условий газотранспортного контракта 2009 года. Тогда шведские арбитры необоснованно приняли решение в пользу украинской компании.

Сегодняшнюю ситуацию министр юстиции РФ Константин Чуйченко назвал юридической войной, которую ведут против России.

В пятницу, 7 мая, в 13:00, эту тему обсудят эксперты. Они рассмотрят перспективы развития ситуации. Прямой эфир можно будет посмотреть здесь.