Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:29   7 Мая 2021
Политика

Глава ЛНР уверен, что Путин с Байденом обсудят Донбасс

Глава ЛНР уверен, что Путин с Байденом обсудят Донбасс

Встреча президента России Владимира Путин с американским коллегой Джо Байденом не обойдется без обсуждения Донбасса, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Политик высказал предположение, что Донбасс в современных реалиях является одной из самых горячих точек на планете.

"Здесь слишком много интересов сошлось в одной точке. Поэтому я думаю, что эта тема - очень серьезная для обсуждения, и я думаю, что она однозначно будет затронута на встрече", — пояснил он.

Кроме того, глава ЛНР согласился, что до возможной встречи президентов России и США на юго-востоке Украине не будет существенного обострения ситуации. Пасечник также выразил надежду, что здравый смысл возобладает и гражданская война закончится.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #байден #добнасс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров