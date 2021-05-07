Глава ЛНР уверен, что Путин с Байденом обсудят Донбасс

Встреча президента России Владимира Путин с американским коллегой Джо Байденом не обойдется без обсуждения Донбасса, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Встреча президента России Владимира Путин с американским коллегой Джо Байденом не обойдется без обсуждения Донбасса, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Политик высказал предположение, что Донбасс в современных реалиях является одной из самых горячих точек на планете.

"Здесь слишком много интересов сошлось в одной точке. Поэтому я думаю, что эта тема - очень серьезная для обсуждения, и я думаю, что она однозначно будет затронута на встрече", — пояснил он.

Кроме того, глава ЛНР согласился, что до возможной встречи президентов России и США на юго-востоке Украине не будет существенного обострения ситуации. Пасечник также выразил надежду, что здравый смысл возобладает и гражданская война закончится.