9:26 7 Мая 2021Общество
"Красная жара" ожидается в Северном полушарии в ближайшие месяцы
Средняя температура воздуха с мая по июль будет выше нормы с вероятностью 70%, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Средняя температура воздуха с мая по июль будет выше нормы с вероятностью 70%, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, карта прогноза Всемирной метеорологической организации (ВМО) окрашена в красный цвет. Однако данный прогноз остается ориентировочным для представителей профессионального сообщества, добавил специалист.
"Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы", — объяснил Вильфанд.
Вероятность температурных значений выше нормы в Европейской части России и на Урале составляет 50%. Для Азиатской части России — более 60%.