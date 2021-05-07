"Красная жара" ожидается в Северном полушарии в ближайшие месяцы

Средняя температура воздуха с мая по июль будет выше нормы с вероятностью 70%, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Средняя температура воздуха с мая по июль будет выше нормы с вероятностью 70%, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, карта прогноза Всемирной метеорологической организации (ВМО) окрашена в красный цвет. Однако данный прогноз остается ориентировочным для представителей профессионального сообщества, добавил специалист.

"Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы", — объяснил Вильфанд.

Вероятность температурных значений выше нормы в Европейской части России и на Урале составляет 50%. Для Азиатской части России — более 60%.