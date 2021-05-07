9:23 7 Мая 2021Политика
Минэнерго США и конгресс готовы работать над сокращением импорта урана из РФ
Американское министерство энергетики готово вместе с конгрессом рассмотреть вопрос сокращения уровня импорта российского урана.
Американское министерство энергетики готово вместе с конгрессом рассмотреть вопрос сокращения уровня импорта российского урана.
Поставленной задачи можно достигнуть при условии наращивания собственных мощностей или путем сотрудничества с Казахстаном. Об этом заявила глава ведомства Дженнифер Грэнхолм.
"Нам нужны мощности в области обогащения (урана. — Прим. ред.) как для наших программ национальной безопасности, так и для следующего поколения ядерных реакторов", — сказала чиновница в беседе с конгрессменами.
Многие из них выразили обеспокоенность импортом урана из России. Конгрессмены предложили наращивать собственное производство, а на время увеличения его доли найти замену в другом государстве.