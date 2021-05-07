Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Польши от нацистских захватчиков

Минобороны РФ обнародовало архивные документы об операции Красной армии по освобождению Польши от нацистских захватчиков.

Минобороны РФ обнародовало архивные документы об операции Красной армии по освобождению Польши от нацистских захватчиков.

Данные были опубликованы на сайте российского оборонного ведомства в рамках проекта "Без срока давности". Новый историко-познавательный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" содержит в себе документы о братских захоронениях бойцов и командиров Красной армии, павших в ожесточенных боях за свободу и независимость Польши.

Отмечается, что за спасение польских городов Красной армии пришлось заплатить высокую цену. В документах говорится, что потери одного лишь 1-го Украинского фронта за один месяц непрерывных боев в течение января 1945 года составили почти 18 тысяч человек.

На сайте Минобороны РФ также можно найти выписки из журналов боевых действий, которые свидетельствуют об ожесточенном сопротивлении нацистов в разных городах Польши.