Межевич сравнил обращение лидеров G7 к Лукашенко с "приглашением на собственную казнь"

Глава Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич сравнил обращение G7 к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с "приглашением на собственную казнь".

Глава Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич сравнил обращение G7 к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с "приглашением на собственную казнь".

"Большая семерка" призвала Лукашенко провести в Белоруссии новые выборы, отпустить заключенных "за выражение своих демократических чаяний", прекратить "гонения на журналистов ", подавление фундаментальных свобод и прав человека.

По мнению Межевича, заявление лидеров "Большой семерки" напоминает формулу "явки с повинной", когда преступнику говорят явиться в ближайшее отделение полиции за возможную "скидку". Но разговор в таком тоне президента Белоруссии не устроит, полагает Межевич.

Политолог считает, что ЕС занимает по отношению к белорусским властям чрезмерно жесткую позицию. По его мнению, белорусскому президенту "предлагают безоговорочную капитуляцию", но Минск отвергнет выраженное в "бескомпромиссной формулировке" предложение G7.

Межевич добавил, что "Большая семерка" с тем же успехом могла попросить Лукашенко самостоятельно застрелиться.

"Действительно, заявление G7 напоминает приглашение на собственную казнь. Александр Григорьевич, конечно, человек, к которому можно относиться по-разному, однако, я думаю, мы все сойдемся во мнении, что он не дурачок", — сообщил в интервью ФАН Межевич.

Политолог напомнил, что Лукашенко находится у власти 26 лет, и посоветовал Евросоюзу вести себя в этом вопросе аккуратнее и сдержаннее.

Ранее Лукашенко поручил МИД Белоруссии, правительству и спецслужбам донести до Европы перспективы введения санкций против республики. В случае утверждения ограничительных мер в ЕС, правительство будет обязано принять ответные шаги, чтобы гражданам не было стыдно за руководство.