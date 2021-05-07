Глава ЛНР рассказал, почему ВС Украины стреляют по своим гражданам

Конфликт на Украине перерос в самую настоящую гражданскую войну. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Конфликт на Украине перерос в самую настоящую гражданскую войну. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, с другой позиции расценивать конфликт невозможно, потому что де-юре жители ЛНР являются гражданами Украины до сих пор. Он отметил, что ВСУ стреляют по своим, потому что они не согласны с той политикой, которую пытаются навязать незаконно пришедшее к власти в стране руководство. Об этом информирует РИА Новости.

Жители ЛНР не стали соглашаться с тем, что доминирующей политикой должен быть фашизм. По мнению главы Луганской Народной Республики, местные жители были не готовы забыть русский язык и прекратить дружбу с РФ. Он отметил, что в республике всегда выступали за свободу говорить на русском языке и дружбу с Россией.