Глава ЛНР напомнил о находящемся в стадии обострения конфликте на Донбассе

Конфликт в Донбассе находится на этапе обострения, так как власти Украины срывают договоренности. Об этом рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Конфликт в Донбассе находится на этапе обострения, так как власти Украины срывают договоренности. Об этом рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Сегодня невозможно назвать конфликт приостановленным, когда территории ЛНР регулярно обстреливаются ВС Украины из различных видов тяжелого вооружения и погибают люди. По словам Пасечника, конфликт далеко не "замороженный". Об этом пишет РИА Новости.

Глава ЛНР называет конфликт на Донбассе острым. По его словам, стадия обострения продолжается последние месяцы. Он подчеркнул, что ни о каком перемирии не может быть и речи, так как Киев срывает все договоренности.