Пасечник заявил о пятикратном увеличении числа обстрелов Донбасса

Украинские военные с февраля в пять раз увеличили количество обстрелов территории Донбасса.

Украинские военные с февраля в пять раз увеличили количество обстрелов территории Донбасса.

Такое заявление сделал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в беседе с РИА Новости. Он напомнил, что жители ЛНР и ДНР с юридической точки зрения являются гражданами Украины, так что происходящее на юго-востоке страны является гражданской войной.

"По-другому расценивать это абсолютно невозможно. Де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что ВСУ стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что мы не согласились с той политикой, которую нам пытались навязать политические власти", – заметил Пасечник.

Он добавил, что конфликт возник после прихода к власти людей с другой точкой зрения. Жители ЛНР и ДНР, как уточнил Пасечник, не согласились с тем, что "доминирующим началом должен быть фашизм". Он выступил против разрыва отношений с Россией и против попыток переписать историю.