Пасечник предупредил об опасности проникновения диверсионных групп в ЛНР

Силовые структуры Луганской Народной Республики в праздники перешли на усиленный режим из-за "диверсионной опасности" со стороны, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Силовые структуры Луганской Народной Республики в праздники перешли на усиленный режим из-за "диверсионной опасности" со стороны, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник отметил, что существует "диверсионная опасность" со стороны украинских вооруженных сил, а угрозы со стороны Украины в адрес ЛНР звучат регулярно.

"Поэтому в преддверии праздников, таких как 9 мая, 1 мая, 12 мая - День независимости, - мы активизируем работу всех наших правоохранительных органов <…> по выявлению и недопущению проникновения на территорию нашей республики диверсионных, террористических групп противника", — отметил в интервью РИА Новости глава ЛНР.

Ранее Пасечник заявлял, что ситуация в Донбассе может обостриться после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. По его мнению, Украина нужна Вашингтону лишь в качестве орудия против РФ. Политик считает, что главным выгодополучателем в данной ситуации являются США.