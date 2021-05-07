Украинский экс-чиновник Тука раскритиковал украинцев с российскими паспортами

Украинцев с российскими паспортами экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал "недогражданами".

Украинцев с российскими паспортами экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал "недогражданами".

В таких паспортах нет прописки, что лишает украинцев с российскими паспортами многих прав в стране, которые имеют "настоящие граждане России". Также они не могут получать в России пенсионные выплаты и участвовать в выборах. Об этом Тука заявил телеканалу "Обозреватель".

Однако ранее в Кремле говорили, что такой паспорт не мешает принимать участие в выборах. Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов. Она носит гуманитарный характер.