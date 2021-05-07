Россиян призвали поторопиться с покупкой долларов и евро

Покупка долларов и евро на фоне высокой инфляции станет разумной сделкой.

Покупка долларов и евро на фоне высокой инфляции станет разумной сделкой.

Такое заявление в беседе с агентством "Прайм" сделал создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Он отметил, что покупка будет выгодной даже без учета рисков геополитических обострений.

На рубль, по словам эксперта, сегодня влияют два фактора: геополитика и нефть. Черное золото сейчас весьма стабильно, в том числе из-за решения не повышать объемы добычи на заседании ОПЕК. Мировая экономика также постепенно восстанавливается.

"Конечно, мы видим новые локдауны и ухудшение ситуации в Индии, но, с другой стороны, есть и оптимистичная деловая статистика из США и многих стран Европы", — объяснил эксперт.

Однако из-за геополитики рубль в последний месяц упал. Дело в новых санкциях и жесткой риторике со стороны США. Но сейчас происходит некоторая "оттепель", которая позволила российской валюте немного укрепиться до 74–75 рублей за доллар.