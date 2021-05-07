Минтруд РФ сообщил об изменении правил оплаты больничных с 2022 года

Финансовые выплаты будут начисляться гражданам России автоматически после закрытия больничного листа нетрудоспособности или выхода в декрет.

Финансовые выплаты будут начисляться гражданам России автоматически после закрытия больничного листа нетрудоспособности или выхода в декрет.

Новый порядок начисления финансовых выплат заработает в России с 2022 года, сообщили в Министерстве труда. Исходя из новых правил, ответственность за своевременность оплаты больничного листа и точностью расчетов будет заниматься Фонд социального страхования, сообщает "Российская газета".

Теперь у граждан исчезает необходимость подавать заявление и заниматься документацией, поскольку выплаты начнут приходить работникам автоматически. Также отмечается, что бумажный вариант станет электронным к концу текущего года. В ведомстве отметили, что нововведение будет гарантом своевременной выплаты заболевший сотрудникам и молодым родителям в связи с пополнением в семье.