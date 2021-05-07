Журналист NI перечислил навсегда оставшееся прототипами российское вооружение

Россия в большом количестве создает вооружение, но появляются модели техники, которые так никогда и не поступают в серийное производство. NI назвало пять систем вооружения.

Россия в большом количестве создает вооружение, но появляются модели техники, которые так никогда и не поступают в серийное производство. NI назвало пять систем вооружения.

Атомная подводная лодка К-222 считалась самой быстрой субмариной в истории. Ее спустили на воду в 1969 году. Она достигала скорости в 44,7 узла. Однако подлодка была очень шумной и с титановым корпусом. Из-за своей дороговизны в производстве была создана лишь одна модель этого класса. Об этом рассказал обозреватель журнала The National Interest (NI) Майкл Пек со ссылкой на издание Sputnik.

В прототипах также навсегда остался истребитель Су-47, созданный на базе Т-80 танк "Черный орел" ("Объект 640") с необитаемой башней и размещением экипажа в бронированной капсуле внутри корпуса, авиалайнер класса "Лунь", соединивший в себе качества обычного самолета, гидросамолета и корабля на воздушной подушке.

Проект прототипа космоплана МиГ-105 был прекращен. Вместо него был создан ракетный орбитальный космический корабль "Буран".