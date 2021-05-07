"Газпром" назвал условие бесплатного проведения газа к участкам россиян
Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов заявил, что в рамках догазификации в некоторые дома россиян площадью до 300 кв. м газ проведут бесплатно.
Речь идет о потребителях — физических лицах, которые потребляют не более семи кубометров в час. Их участки не должны находиться далее чем 200 метров от газораспределительной сети.
"В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка", — цитирует Густова "Интерфакс".
Строительство сетей на своем участке потребитель должен будет оплатить сам.
Ранее глава компании"Газпром" Алексей Миллер рассказал о намерении госкорпорации изменить стратегию развития и уделять больше внимания деятельности по переработке газа. ПО его словам, решение связано с многокомпонентностью месторождений Восточной Сибири.