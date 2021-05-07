Представители российских банков не планируют увеличивать число отказов в ипотеке

Российские финансово-кредитные организации опровергли мнение аналитиков о предстоящих проблемах с ипотекой. Руководители "Росбанка" и "Райффайзенбанка" рассказали о будущем рынка.

Российские финансово-кредитные организации опровергли мнение аналитиков о предстоящих проблемах с ипотекой. Руководители "Росбанка" и "Райффайзенбанка" рассказали о будущем рынка.

Аналитики предполагали, что рост стоимости жилья повлияет на снижение одобряемости кредитов. Кроме того, они предсказывали, что ключевая ставка в 5% на апрель 2021 года увеличится летом до 8-8,5%. Банки РФ опровергли эти слухи.

Так, по словам заместителя руководителя "Росбанк Дом" Алексея Просвирина, рост ключевой ставки Центробанка скорее поспособствует снижению средней суммы при одобрении по ипотеке, чем к изменению доли одобрения, сообщает Слово и Дело.

Представители "Райффайзенбанка" также сообщили, снижать количество одобрений в ближайшее время не планируют. Согласно мнению некоторых экспертов, ужесточать условия необходимо, чтобы избежать "пузыря" с помощью отсеивания априори дефолтных заемщиков.