Страны СНГ готовят проект о роли искусства в победе в ВОВ
Постпредства России и других стран СНГ при ООН вместе с Музеем Победы запускают проект, который расскажет, какой вклад внесло искусство в победу в Великой Отечественной войне.
Пресс-секретарь российского постоянного представительства Федор Стржижовский сказал, что проект о роли искусства в победе запускается в Twitter и Facebook.
"Сегодня постпредства стран СНГ при ООН совместно с Музеем Победы в Москве при информподдержке Службы новостей и ресурсов ООН в соцсетях на русском языке запускают проект "Искусство Победы" по случаю 9 Мая", — сообщил он.
Пресс-секретарь утверждает, что за несколько дней до 9 мая в рамках проекта будут предоставлены истории о художниках, фронтовых поэтах и писателя, музыкальный и театральных коллективах со всего СССР, которые занимались укреплением патриотизма и воли к Победе на фронте и в тылу.
"Тогда искусство превратилось в одно из важнейших орудий общей борьбы, позволявших правдиво изобразить, в том числе для будущих поколений, трагедию войны и прославить подвиг советского народа. Мы поделимся с подписчиками редкими архивными фото- и видеоматериалами, в том числе из фондов Музея Победы. Проект пройдёт на русском и английском языках", — поделился Стржижовский.
Он отметил, что общая инициатива стран СНГ уже стала традицией и позволяет почтить память героев Великой Отечественной войны на площадке ООН.
Стрижижовский сказал, что пандемия не разделила наши страны, они остаются едиными в прославлении миллионов людей, которые представляли разные национальности и сокрушили нацизм.