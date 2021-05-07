Власти Минска отказались от проведения шествия «Бессмертный полк» в этом году

Минская мэрия отказала общественным деятелям в проведении 9 мая шествия в рамках акции «Бессмертный полк», однако предложила желающим возложить цветы на площади Победы.

Минская мэрия отказала общественным деятелям в проведении 9 мая шествия в рамках акции «Бессмертный полк», однако предложила желающим возложить цветы на площади Победы.

Согласно сведениям левопатриотического объединения Белоруссии, власти предложили потенциальным участникам возложить цветы в тот же день к обелиску Победы на площади Победы в память о подвиге Советского народа в борьбе с фашизмом. Все желающие могут присоединиться к церемонии 9 мая к зданию Дома-музея первого съезда РСДРП к 13:00 по Москве с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в республике раньше, чем в России, начали проводить указанную акцию, под названием "Беларусь помнит". Кроме того, лидер высказывался отрицательно о замене белорусской акции российской и призывал не политизировать "Бессмертный полк".