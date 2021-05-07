Простая формула позволит россиянам вычислить размер будущей пенсии

Теперь россияне могут самостоятельно вычислить размер своей будущей пенсии по старой формуле. Узнать необходимы цифры можно с помощью нескольких формул.

Теперь россияне могут самостоятельно вычислить размер своей будущей пенсии по старой формуле. Узнать необходимы цифры можно с помощью нескольких формул.

Можно оформить расчет на портале Пенсионного фонда, сделать запрос на портале "Госуслуги", или рассчитать размер жалования по выслуге лет самостоятельно. Во-первых, необходимо узнать число коэффициентов, поскольку пенсия является количественным соотношением индивидуальных пенсионных множителей, которые нужно умножить на их стоимость в год выхода на пенсию, и фиксированную выплату, передает "Российская газета".

Для определения размера пенсии используется простая формула: страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С, где А -это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С — фиксированная выплата. Ранее сообщалось, что две категории пенсионеров смогут упрощенно получать доплаты к пенсиям. Они затронут летчиков воздушных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.