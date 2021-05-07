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6:23   7 Мая 2021
Общество

Простая формула позволит россиянам вычислить размер будущей пенсии

Простая формула позволит россиянам вычислить размер будущей пенсии

Теперь россияне могут самостоятельно вычислить размер своей будущей пенсии по старой формуле. Узнать необходимы цифры можно с помощью нескольких формул.

Можно оформить расчет на портале Пенсионного фонда, сделать запрос на портале "Госуслуги", или рассчитать размер жалования по выслуге лет самостоятельно. Во-первых, необходимо узнать число коэффициентов, поскольку пенсия является количественным соотношением индивидуальных пенсионных множителей, которые нужно умножить на их стоимость в год выхода на пенсию, и фиксированную выплату, передает "Российская газета".

Для определения размера пенсии используется простая формула: страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С, где А -это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С — фиксированная выплата. Ранее сообщалось, что две категории пенсионеров смогут упрощенно получать доплаты к пенсиям. Они затронут летчиков воздушных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

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#пенсия #пенсионер #формула

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