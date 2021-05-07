Один человек погиб при сильном взрыве на ремонтном заводе в Китае

Мощный взрыв прогремел на ремонтном заводе в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая, есть погибший и раненные.

Мощный взрыв прогремел на ремонтном заводе в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая, есть погибший и раненные.

Происшествие случилось вечером в четверг, 6 мая в уезде Байсэ. По предварительной версии, причиной взрыва стал реагент теплового расширения, используемый при ремонте дороги. Об этом информирует китайский портал Sina со ссылкой на дежурного в местной администрации.

В результате взрыва минимум один человек погиб, трех пострадавших доставили в местную больницу. После взрыва поднялось большое облако дыма, а сильная волна выбила стекла домов и повредила автомобили.