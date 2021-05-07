Министр иностранных дел Украины обсудил с Блинкеном способы давления на Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил возможные способы давления на Москву.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил возможные способы давления на Москву.

Политики обговорили, как Штаты смогут надавить на Россию, чтобы она начала соблюдать Минские соглашения по стабилизации ситуации в Донбассе. Такое заявление сделал глава МИД Украины в эфире телеканала "1+1".

"Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она выполняла обязательства по "Минску" и не наращивала свою агрессию", — заявил Кулеба, не раскрывая подробностей разговора.

В четверг встреча госсекретаря США прошла и с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем. Блинкен стал первым из новой администрации США, кто посетил Киев.