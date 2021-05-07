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4:37   7 Мая 2021
Общество

Врач перечислил особенности восстановления после перенесенного коронавируса

Врач перечислил особенности восстановления после перенесенного коронавируса

Переболевшие коронавирусом пациенты все чаще сталкиваются с постковидным симптомом. Об этом сообщил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Связанные с сохранением вируса в организме симптомы остаются у 25-70 процентов переболевших COVID-19. Так, у людей с отрицательным ПЦР-тестом могут выделяться еще два десятка разнообразных симптомов — это формирует постковидный симптом.

В том числе он выражается в усталости, выраженной слабости, когда внезапно заканчивается энергия, и человек не может дальше выполнять свои функции", — сообщил Водозвозов в эфире радио "Спутник".

Врач посоветовал восстанавливаться после коронавирусной инфекции постепенно. Важно не "форсировать ситуацию", а действовать постепенно.

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#восстановление #коронавирус #постковидный синдром

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