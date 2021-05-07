Генсек ООН предрек климатическую катастрофу из-за глобального потепления

Температура Земли в 2020 году была на максимальном уровне за 3 млн лет, что может привести к ее катастрофическому повышению до четырех градусов к концу века.

Температура Земли в 2020 году была на максимальном уровне за 3 млн лет, что может привести к ее катастрофическому повышению до четырех градусов к концу века.

Экстремальные погодные и климатические катаклизмы в 2020 году привели к тому, что концентрация углекислого газа побила все рекорды и стала на 148% выше доиндустриального уровня. Сегодняшних мер по ограничению выбросов парниковых газов недостаточно для предотвращения климатической катастрофы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе видеоконференции "Петерсбергский климатический диалог".

По словам Гутерреша, человечество стоит на "краю пропасти". Он отметил, что сотрудничество стран в этом вопросе может предотвратить наихудшие последствия.