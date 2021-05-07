Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала свою отставку

Один из самых известных представителей Белого дома Джен Псаки обсуждала с командой Джо Байдена, что планирует свернуть свои полномочия через год.

Один из самых известных представителей Белого дома Джен Псаки обсуждала с командой Джо Байдена, что планирует свернуть свои полномочия через год.

Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. В 2020 году она занимала должность советника переходной команды Байдена. В ноябре того же года стало известно о ее назначении пресс-секретарем Белого дома.

В четверг, 6 мая, в интервью политконсультанту демократов Дэвиду Аксельроду Псаки заявила, что не готова занимать свой пост в следующем году. По ее словам, она предупреждала об этом Байдена еще на этапе президентской гонки.

"Я думаю, что пришло время для кого-то другого получить эту работу через год или примерно через год", — сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Стороны упомянули в разговоре "территориальную целостность" Украины и "противодействие агрессии".