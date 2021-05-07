Блинкен счел продуктивными переговоры с Зеленским

Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли продуктивно. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли продуктивно. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Представители двух стран обсудили широкий круг вопросов. Зеленский сообщал, что пригласил президента США Джо Байдена совершить официальный визит н Украину.

Одной из тем обсуждения стала отношения с Россией. Стороны высказались относительно ситуации на Донбассе и черноморско-азовском регионе. Также была затронута тема строительства российского газопровода "Северный поток — 2", который, по словам Зеленского, является "чувствительным вопросом" для Украины.