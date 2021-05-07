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2:26   7 Мая 2021
Армия

ЦВПС обеспокоен перемещением техники коалиции США в Сирии

ЦВПС обеспокоен перемещением техники коалиции США в Сирии

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов обеспокоен перемещением техники коалиции в Сирии.

Карпов сообщил, что коалиция, которую возглавляет США, наращивает военную силу на территории Заефратья, увеличивает число воздушных военных перевозок и перемещает боевые колонны техники на востоке Сирии.

"Вызывает обеспокоенность увеличение интенсивности воздушных перевозок грузов военного назначения и наземных перемещений колонн боевой техники сил возглавляемой США коалиции в восточных районах Сирийской Арабской Республики", — сообщил Карпов.

Он отметил, что Дамаск и сам может справиться с террористами в Сирии, а присутствие военных коалиции незаконно и не отвечает нормам международного права.

Карпов добавил, что действия командования США по увеличению военных сил в Заефратье в паре с американскими санкциями наносят сильный удар по потенциалу политического урегулирования ситуации в Сирии.

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#россия #сша #сирия #дамаск #александр карпов

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