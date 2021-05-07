Политолог прокомментировал заявление Белого дома о поддержке вступления Украины в НАТО

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о поддержке вступления Украины в НАТО.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о поддержке вступления Украины в НАТО.

Дудчак оценил слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о поддержке администрацией президента США Джо Байдена вступления Украины в НАТО. Он оставил свой комментарий во время беседы с RT.

"США никогда не говорили о том, что они против вступления Украины в НАТО. Это продолжение всё той же риторики: да, США поддерживают стремление Украины в НАТО, но нужно выполнить определённые требования. Они достаточно расплывчатые, их можно выполнять вечно, но главное, чтобы у Украины был стимул тянуться", — сказал он.

Политолог утверждает, что НАТО не нужна лишняя ответственность.

Он сообщил, что это желание американской администрации ничем Вашингтон не обременяет. Однако Киев может отчитаться перед частью населения страны, которая выступает за вступление в Альянс. Политолог добавил, что Украина находится на правильном пути.