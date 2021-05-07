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1:44   7 Мая 2021
Политика

Путин впервые занял пост президента России 21 год назад

Путин впервые занял пост президента России 21 год назад

Первая инаугурация главы России Владимира Путина состоялась 7 мая 2000 года.

Путин по-прежнему держит курс на стабильное развитие страны, налаживание диалогов с другими государствами. Он готов защищать интересы РФ на международной арене, обеспечивая мир и безопасность для благополучия ее граждан.

Первые годы на должности президента Владимир Путин создавал единое правовое поле и укреплял центральную власть. При нем губернаторы лишились представительства в Совфеде и депутатской неприкосновенности. Путин провел банковскую, налоговую, земельную реформу, а также реформу ЖКХ и трудовых отношений. За первые восемь лет правления ВВП вырос на 70%, а промышленность на 75%.

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#россия #путин #президент

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