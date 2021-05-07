Марков объяснил решение YouTube признать "Умное голосование" мошенничеством

YouTube удаляет ссылки на проект "Умное голосование", так как понимает, что его могут заблокировать на территории России.

YouTube удаляет ссылки на проект "Умное голосование", так как понимает, что его могут заблокировать на территории России.

Администрация YouTube начала удалять ссылки на сайт "Умное голосование" (проект ФБК, являющийся НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) в описании к видеороликам по распоряжению Роскомнадзора. Реакция сервиса стала закономерной, а позиция властей по этому вопросу остается жесткой.

Российские власти готовы создать альтернативы западным сервисам, поэтому YouTube боится быть заблокированным. Об этом рассказал политолог, генеральный директор "Института политических исследований" Сергей Марков.

По мнению политолога, сторонники блогера Алексея Навального будут обращаться с жалобами к своим западным "хозяевам". Он отметил, что сотрудников видеосервиса могут вызвать в Центральное разведывательное управление США и потребовать, чтобы они прекратили удалять ссылки на информационные ресурсы их "агентуры".

Либеральная общественность сообщала, что YouTube начал удалять ссылке с проектом "Умное голосование", так как данная ссылка нарушает правила сообщества, не допускающие спам, обман и мошенничество. Об этом пишет издание Nation News.