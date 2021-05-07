Сбербанк повысит ипотечные ставки и  с 7 мая

Российский финансовый конгломерат Сбербанк начнет повышать процентную ставку по ипотечным кредитам с 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Российский финансовый конгломерат Сбербанк начнет повышать процентную ставку по ипотечным кредитам с 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Повышение ипотечных ставок составит 0,4 процентного пункта, пишет РБК. Сотрудники банка уточнили, что увеличенный ипотечный процент коснется покупки жилья на вторичном рынке и в новостройках. Кроме того, поменяются условия по ряду ипотечных и сберегательных продуктов. Так, максимальная процентная ставка по вкладу "Дополнительный процент" составит 5% годовых.

Клиенты, которые уже получили одобрение по заявке на оформление, ставка по ипотеке остается фиксированной на весь заявленный срок, что составляет 90 дней после положительного решения компании. Согласно утвержденным условиями минимальный процент на приобретение недвижимости в новостройке окажется 8%, а на вторично рынке составит 8,1%.

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк запускает новый вклад "Вклад в Победу", сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации. Процентная ставка по нему составит от 4,4%.