Туристка из Чехии рассказала о своих впечатлениях от поездки в Россию

Туристка из Чехии Йолана Седлачкова поделилась своими впечатлениями от поездки в Россию.

Туристка из Чехии Йолана Седлачкова поделилась своими впечатлениями от поездки в Россию.

Седлачкова рассказала об удивительной красоте российской природы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на журнал Reflex.

Она утверждает, что морозы часто являются причиной настоящего хаоса в Центральной Европе, а в Сибири они трансформируют труднодоступные места в многолюдные из-за ледовых дорог.

Самое глубокое и древнее озеро на Земле притягивает внимание своей уникальной красотой и атмосферой мистики в любое время года. Я уже давно мечтала увидеть Байкал в таком необычайном виде и проехать на собственном автомобиле от одного берега до другого", — сказала путешественница.

Седлачкову впечатлила сибирская зима. Туристка побывала в деревне Давша и на реке Лене. Она отметила, что большие российские расстояния и природа страны сформировывают характер людей и являются причиной для рождения невероятных историй.

После Байкала Седлачкова направилась к Змеиной бухте, где находится известный теплый термальный источник.