Мирзаян: те, кто пытается воспитывать Россию, сами угрожают мировому порядку

Участники состоявшейся впервые за долгое время встречи «Большой семерки», судя по их собственным заявлениям, считают своей главной задачей воспитывать и «дрессировать» тех, кого они считают «нарушителями мирового порядка» - Россию и Китай.

Участники состоявшейся впервые за долгое время встречи «Большой семерки», судя по их собственным заявлениям, считают своей главной задачей воспитывать и «дрессировать» тех, кого они считают «нарушителями мирового порядка» - Россию и Китай.

Об этом в беседе с изданием «Взгляд» заявил журналист и политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, по словам которого лидеры G7 возомнили себя представителями совета директоров всего цивилизованного мира.

При этом эксперт отмечает, что в первую очередь мир нужно защищать от самого Запада, который в своей одержимости идеей сдерживания Москвы и Пекина грозит разрушить весь мировой порядок.

«Ряд западных экспертов с неудовольствием констатируют, что Китай (в отличие от Советского Союза) не пытался оспорить правила существования западного мира, а банально в него интегрировался. И не просто интегрировался, а активно использовал эту систему (например, принципы свободной торговли) для экономического рывка и оспаривания американского лидерства», — напомнил Мирзаян.

И Россия, по его словам, использует эти принципы вместе с остатками правового наследия биполярной системы (например, примат Совбеза ООН в международных делах) для того, чтобы защищать идеи монополярного мира, священности суверенитета и невмешательства в дела других государств.

Таким образом американцам и их союзникам для того, чтобы бороться с Китаем и Россией, приходится открыто демонтировать основы мирового порядка. И они этим занимаются, вводя экономические санкции, развязывая торговые войны и отказываясь следовать принципам многосторонней дипломатии.

«Более того, западным странам приходится даже подрывать веру в универсальность своих инструментов глобального регулирования (доллара, системы SWIFT, интернета, соцсетей). То есть своими руками рушить основы глобализации, на которой строился западный порядок. И не просто рушить, но и заставлять рушить других», — подчеркивает Мирзаян.

Однако большинство азиатских и европейских стран не готовы следовать за ними, и в лучшем случае согласны на персональные санкции против китайских чиновников, но участвовать в прямом конфликте с Пекином они не хотят, так как сомневаются в том, что Штатам по силам одолеть Китай, а также понимают, что ответные меры Китая ударят по ним самим.

У США и коллективного Запада нет единого понимания того, какие реальные проблемы стоят перед современным миром, нет единства, а есть только иллюзии о своей исторической роли.

Все это указывает на то, что разобщенная и оторванная от мира «Большая семерка» больше не является «советом директоров» современного мира, в лучшем случае G7 – это клуб, в котором джентльмены могут раскурить сигары и поговорить о былом величии.